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Вторник, 30 июня 2020, 00:47 мск

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Климатолог рассказал о рисках от потепления для городов Сибири

Фото: sciencealert

Таяние вечной мерзлоты несет угрозу разрушения населенных пунктов, в первую очередь, в Сибири, считает вице-председатель Климатическо-политического совета Швеции Юхан Кюйленшерна.

По его словам, глобальное потепление в первую очередь скажется на жизни в городах и деревнях, расположенных в зоне вечной мерзлоты, так как ее оттаивание приведет повреждению фундаментов и устойчивости строений. «Просто-напросто существует риск разрушения деревень и городов, что непосредственно отразится на людях», – отметил он.

При этом Кюйленшерна отметил, что температурные рекорды устанавливаются каждый год в разных уголках планеты, а Сибири такое «поведение» климата грозит лесными пожарами и увеличением парникового эффекта, пишет Svenska Dagbladet.

Москва, Иван Гридин

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