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Вторник, 30 июня 2020, 03:02 мск

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Ученые предупредили о риске новых пандемий из-за разрушения экосистем

Экологические угрозы и как следствие разрушение существующих экосистем может сделать пандемии более вероятными и менее управляемыми, считают исследователи из Университета Западной Англии и Исследовательской лаборатории Greenpeace при Университете Эксетера.

Исходя из гипотезы ученых, риски заболеваемости «в конечном итоге связаны» с биоразнообразием и природными процессами, такими как круговорот воды в природе. Построенная исследователями модель показывает, что предотвратить возникновение новых пандемий можно за счет сохранения нетронутых и полностью функционирующих экосистем, передает «Медик форум».

Такие антропогенные воздействия как вырубка лесов, изменения в землепользовании и интенсификация сельского хозяйства, существенно усугубляют риски возникновения смертельно опасных для человечества пандемий ныне неизвестных заболеваний.

Лондон, Иван Гридин

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