Ученые предсказали сокращение мирового населения

Мировое население сократится во второй половине нынешнего столетия и достигнет 8,8 млрд в 2100 году, что на 2 млрд меньше, чем прогнозирует ООН. Такие выводы сделал автор исследования, которое предсказывает потрясения в глобальном балансе и в обществе. Статья о проделанной научной работе опубликована в журнале Lancet.

По мнению автора работы, директора Института здоровья (IHME) в Сиэтле Кристофера Мюррея, это «хорошие новости для окружающей среды (сокращение производства продуктов питания и меньшее количество выбросов CO2)». При этом он отметил, что человечеству предстоит пережить непростой период. «Инверсия возрастной пирамиды будет иметь глубокие и негативные последствия для мировой экономики», – приводит его слова AFP.

Из последнего доклада ООН следует, что к 2050 году население Земли возрастет до 9,7 млрд жителей, а к 2100 году составит 10,9 млрд против 7,7 млрд сегодня. Новое исследование поставило под сомнение этот постоянный рост. Исследователи из IHME прогнозируют пик численности населения уже в 2064 году – 9,7 млрд человек, а затем оно сократится до 8,8 млрд к концу века.

Это снижение будет в значительной степени связано с развитием образования девочек и доступности контрацепции, что снизит коэффициент рождаемости до 1,66 ребенка на женщину в 2100 году по сравнению с 2,37 сегодня.

По мнению экспертов, Китай может потерять к концу столетия почти половину своих жителей (1,4 млрд сегодня, 730 млн в 2100 году). При этом в стране будет наблюдаться нехватка трудоспособного населения, что негативно скажется на экономическом росте КНР. Ученые отметили, что США вскоре потеряют место ведущей экономики мира, но, если иммиграция продолжит компенсировать снижение рождаемости в США, то Америка способна обогнать Китай к концу века.

Авторы исследования считают, что Азия и Европа потеряют жителей. Уже сегодня значительная часть стран в этих регионах перенаселена. Ученые считают, что до конца столетия население должно сократиться вдвое: в Японии (с 128 до 60 млн), в Таиланде (с 71 до 35), Испании (с 46 до 23), Италии (с 61 до 31), Португалии (с 11 до 4,5), Южной Корее (с53 до 27).

При этом в странах Африки к югу от Сахары численность населения может увеличиться трехкратно (с 1 до 3 млрд), в частности за счет Нигерии (с 206 до 790 млн жителей). В этом случае Нигерия к 2100 году станет второй по численности населения страной в мире, уступая Индии.

«Это будет действительно новый мир, мир, к которому мы должны подготовиться сегодня», – прокомментировал статью редактор Lancet Ричард Хортон. В этом мире, где численность населения трудоспособного возраста сократилась, но когда число людей старше 80 лет в шесть раз больше, необходимо «пересмотреть существующую структуру систем социальной помощи и служб здравоохранения», подчеркивает Мюррей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.07.20

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