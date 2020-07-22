Ученые предложили новый способ вызывания дождя

Ученые предложили нагревать облака, чтобы вызывать дождь в засушливых регионах, пишет научный журнал Atmospheric Research, кратко об этом методе рассказывает пресс-служба Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

Ученые ищут способы борьбы с отсутствием дождей в разных уголках планеты. Стимулировать рост облаков и вызвать дождь можно с помощью химических реагентов, но этот способ дорог.

В качестве альтернативы ученые из России и ОАЭ предлагают стимулировать рост облаков с помощью мощных наземных источников тепла – метеотронов. Они могут создавать тепловую струю, которая действует непосредственно на облака.

«По нашим расчетам, для этого температура струи должна превышать температуру окружающей среды на 10-20 градусов. Можно и больше, но воздух в струе тогда будет более сухим, а для этого метода желательно, чтобы он оставался влажным. Есть еще одно важное условие. Чтобы струя достигла нижнего края облака, нужно задать ей скорость от 25 до 100 м/с. В противном случае она рассеется в воздухе. Обеспечить такую скорость могут турбореактивные двигатели, как на самолетах», – рассказал профессор СКФУ Роберт Закинян.

Первые испытания экспериментальной установки уже состоялись на полигоне в Буденновске.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.07.20

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