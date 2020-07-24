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Пятница, 24 июля 2020, 11:41 мск

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Сейсмографы зафиксировали рекордно низкий уровень шума во время пандемии

На Земле рекордно снизился уровень шума, издаваемого человеческой деятельностью. Это вызвано ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. В период с марта по май 2020 года наблюдалось самое продолжительное и наиболее заметное снижение антропогенного сейсмического шума за всю историю наблюдений, пишет журнал Science.

Данные были получены с 268 сейсмических станций в 117 странах. Исследования человеческого шума в период пандемии проводили 76 авторов из 66 учреждений в 27 странах. Резкое затишье началось в Китае в январе, что совпало с началом эпидемии. Вибрации земли заметно уменьшились в дальнейшем, когда государства начали вводить ограничения на поездки, сократилось промышленное производство.

Большая разница была заметна в самых густонаселенных районах, например – в Сингапуре или Нью-Йорке. По словам ученых, снижение антропогенного шума не ограничивалось только поверхностью планеты – затишье отмечали даже приборы на станциях, размещенных в скважинах в сотнях метров под землей.

Грохот, издаваемый населением городов и промышленными предприятиями, мешает отслеживать ситуацию в геологически опасных районах и предсказывать землетрясения, извержения вулканов и оползни. Со временем сигнализирующие об угрозе шумы будут полностью скрыты звуками, издаваемыми человеческой деятельностью.

Брюссель, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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