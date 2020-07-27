В Израиле научились производить топливо из арбузов

Ученые Хайфского университета нашли способ получения топлива из арбузов. Об этом сообщает портал Ynet.

Исследователи изучили сорт Малалийский, который был назван в честь деревни Кфар-Малаль в центральной части Израиля, где он впервые был выращен. Эти арбузы выращивают в основном из-за семян. Обычно мякоть и кожура, которые вместе составляют 97% веса плода, выбрасываются в поле как отходы.

Это наносит вред окружающей среде, вызывает болезни растений и способствует распространению обитающих в почве бактерий и грибов, которые питаются сахарами и выделяют парниковые газы.

Ученые ферментировали сок арбузов в биоэтанол. Он может быть использован для замены природных газа и нефти. Кроме того, вещество является основным ингредиентом лекарственных дезинфицирующих средств, а их разработка может быть полезна в период пандемии.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

Тель-Авив. Другие новости 27.07.20

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