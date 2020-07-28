Российские ученые пересчитают скорость таяния льдов Арктики

Российские ученые проведут на «Ледовой базе Мыс Баранова» испытания нового акустического волнографа повышенной точности, благодаря которому можно измерить толщину морского льда. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Необходимость установки нового прибора объяснили сомнениями в точности показаний его предшественника, который отработал на мысе Баранова в прошлом сезоне. «Новый прибор способен измерять толщину льда в любых природных условиях», – заверили в ААНИИ.

Волнограф опускают на тросе в пробуренное отверстие во льду на глубину до 300 метров. Прибор испускает сигнал, который отражается от нижней поверхности льда, позволяя ученым получать в режиме онлайн данные о динамике изменения толщины льда.

«Точные данные о толщине льда, ее изменениях во времени и пространстве позволит лучше понять особенности климатических условий в Арктике. Это важно в том числе и для прикладных задач, связанных с мониторингом природных условий и обеспечением безопасности навигации по Северному Морскому пути», – рассказал представитель института.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.07.20

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