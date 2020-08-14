Ученые заявили о невозможности остановить таяние льдов Гренландии

Исследователи заявили о пройден точке невозврата в процессе таяния ледников Гренландии. Научная статья опубликована в журнале Nature Communications Earth and Environment.

Ученые заявляют, что даже регулярные снегопады не смогут восполнить потерю льда на острове. По оценкам исследователей, на сегодняшний день большая часть ледников Гренландии уже наполовину находится в воде. При этом скорость таяния льда, находящегося в непосредственном контакте с жидкой водой, значительно возрастает.

В 2019 году ледник потерял 600 млрд тонн льда, только за июль – около 197 млрд. Потеря 600 млрд тонн подняла уровень моря на 2,2 мм. Ученые подсчитали, что ледник тает в семь раз быстрее, чем в 1990-е годы. С каждым годом над островом все чаще фиксируют высокое атмосферное давление, что приводит к отсутствию осадков и облачности. По мнению исследователей, это связано с изменениями воздушных потоков, которые движутся вокруг Земли.

Копенгаген, Иван Гридин

Копенгаген. Другие новости 14.08.20

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