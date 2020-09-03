российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 4 сентября 2020, 02:05 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

Ученые обнаружили в России 300 неучтенных видов рыб

Международная группа ученых провела в России масштабную ревизию ихтиофауны. В результате исследования специалисты выявили значительное количество неучтенных видов рыб, сообщает пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

«Ихтиофауна России очень богата, но в последние 50 лет она мало охвачена исследованиями. До недавнего времени по разным данным состав пресной и солоноватой ихтиофауны России включал от 351 до 486 видов. Проведенные нами исследования показали, что их количество почти в два раза больше и включает 791 вид», – рассказал руководитель исследования ученый Биологического института ТГУ Юрий Дылдин.

Исследователям удалось доказать существование сибирской миноги, которую ранее относили к виду «камчатская минога». Анализ данных по реке Лютога (юг Сахалина) и заливу Анива показал, что там обитают ранее не учтенные рыбы, мигрировавшие из южных вод. Среди них несколько видов фугу, морской судак и другие.

Дылдин рассказал, что исследовательский проект стартовал в 2007 году, а изучению подлежала вся ихтиофауна России и прилегающих к ней стран, передает «Интерфакс». Полученные данные представили в научной статье, вышедшей в журнале Киотского Императорского университета «Publications of the Seto Marine Biological Laboratory».

Томск, Иван Гридин

Томск. Другие новости 04.09.20

Ученые допустили существование жизни внутри звезд. / Ученые создали уникальный псевдопластичный гибрид из двух изначально хрупких углепластиков. / Портал в ад: в ямальской тундре нашли очередную черную воронку. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Экология

Мундепы «Лахта-Ольгино» пообещали организовать встречу жителей с депутатами ЗакСа по проблеме «АБЗ №1»

Арбитраж арестовал акции Башкирской содовой компании

В ООН готовы разобраться в проблеме водоснабжения Крыма

Ученые нашли способ снизить смертность птиц из-за ветрогенераторов

Ученые заявили о невозможности остановить таяние льдов Гренландии

В Кабардино-Балкарии водоканал сливал стоки в реку без очистки

Жители МО «Лахта-Ольгино» намерены обратиться в Генпрокуратуру из-за переезда «АБЗ №1»

Американские ученые предложили позволить Венеции утонуть

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, В мире, Наука, Россия, Экология,