Ученые обнаружили в России 300 неучтенных видов рыб

Международная группа ученых провела в России масштабную ревизию ихтиофауны. В результате исследования специалисты выявили значительное количество неучтенных видов рыб, сообщает пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

«Ихтиофауна России очень богата, но в последние 50 лет она мало охвачена исследованиями. До недавнего времени по разным данным состав пресной и солоноватой ихтиофауны России включал от 351 до 486 видов. Проведенные нами исследования показали, что их количество почти в два раза больше и включает 791 вид», – рассказал руководитель исследования ученый Биологического института ТГУ Юрий Дылдин.

Исследователям удалось доказать существование сибирской миноги, которую ранее относили к виду «камчатская минога». Анализ данных по реке Лютога (юг Сахалина) и заливу Анива показал, что там обитают ранее не учтенные рыбы, мигрировавшие из южных вод. Среди них несколько видов фугу, морской судак и другие.

Дылдин рассказал, что исследовательский проект стартовал в 2007 году, а изучению подлежала вся ихтиофауна России и прилегающих к ней стран, передает «Интерфакс». Полученные данные представили в научной статье, вышедшей в журнале Киотского Императорского университета «Publications of the Seto Marine Biological Laboratory».

Томск, Иван Гридин

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