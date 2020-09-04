Новое исследование показало опасность асфальта для здоровья

Асфальт выделяет в атмосферу загрязняющие вещества, что особенно заметно в жару. Авторы нового исследования отмечают, что на фоне снижения содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах автомобилей все большую роль в загрязнении воздуха начинают играть выделения органических веществ из других источников.

Отмечается, что вдыхание мельчайших частиц, выделяемых асфальтом со временем приводит к развитию болезней легких. Исследователи отмечают, что материалы основе асфальта и кровельных материалов содержат сложные смеси органических соединений, которые высвобождаются при нагревании и наносят вред здоровью.

Ученые нагревали различные образцы асфальта и применяли метод масс-спектрометрии высокого разрешения для измерения состава выделяемых асфальтом веществ. Они выяснили, что приблизительно треть от смеси составляют ароматические вещества – класс соединений, значительная часть которых обладает канцерогенным действием на человека. Кроме того, до 85% соединений относятся к полулетучим, которые впоследствии распадаются на вторичные органические аэрозоли, пользы от которых для здоровья ничуть не больше.

Они пришли к выводу, что даже старое дорожное покрытие может быть источником загрязнителей при достаточно жаркой погоде, пишет «Популярная Механика».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.09.20

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