Быстрорастущие растения несут угрозу экологии, считают ученые

Повышенная температура воздуха вкупе с высоким содержанием углекислоты стимулируют рост деревьев. Благодаря этому, растительность способна поглощать большее количество углерода. Казалось бы это хорошо, но последнее исследование говорит об обратном. Ученые из Университета Лидса пришли к выводу, что роль леса, как хранилища углерода, может быть «недолговечной». Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследователи изучили более 200 тыс. образцов спилов деревьев из разных уголков мира. Они выяснили, что древесные кольца отчетливо указывают на взаимосвязь между темпами роста и продолжительностью жизни растений.

Сейчас планета получает выгоду от быстрорастущих деревьев. Однако, отмечают ученые, такие растения гибнут быстрее и хуже защищены от вредителей и специфических заболеваний. Устойчивые к подобного рода проблемам деревья в свою очередь вытесняются из-за доминирования быстророслых, что в перспективе может явиться большой угрозой для экологии планеты.

Новые модели показывают, что быстрорастущие деревья начнут гибнуть громадными массивами, что губительно отразится на экологии. По современным оценкам, сейчас леса во всем мире поглощают от 25 до 30% выделяемой углекислоты. Между тем, в одном из исследований сибирских ученых было указано, что главными утилизаторами углекислого газа являются вовсе не растения, а болота. Деревья и другая зелень в течение суток как поглощают, так и выделяет CO2, а болота его сохраняют на столетия.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.09.20

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