российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 19 сентября 2020, 00:30 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

Ученые доказали губительное воздействие мобильников на насекомых

Электромагнитное излучение мобильных телефонов в последние годы пагубно сказывается на популяции насекомых в Европе. К таким выводам пришли немецкие ученые, пишет phys.org. Ученые особенно встревожены снижением численности медоносных пчел, так как они имеют большую значимость для воспроизводства растений многих видов.

В ходе конференции в Штутгарте группа ученых поделилась выводами, которые позволяют предположить, что излучение от вышек сотовой связи и самих мобильников оказывает губительное воздействие на насекомых.

Анализ показал, что насекомые теряют способность к ориентироваться в пространстве. Исследователи доказали, что излучение приемопередатчиков сотовой связи, как и и wi-fi приводят к открытию кальциевых каналов, нарушая работу клеток.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 18.09.20

В Роспотребнадзоре рассказали о распространении мутаций Covid-19. / Президентам девяти стран вручили Шнобелевскую премию. / В Саудовской Аравии нашли следы древних мигрантов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Экология

Красноярского экс-министра заподозрили во взяточничестве

Экологическая катастрофа в Норильске: Росприроднадзор вынужден обратиться в суд – «Норникель» отказывается платить

Власти РФ намерены лимитировать перевозку красной икры

Deutsche Bank объявил о начале всемирной «эпохи беспорядков»

Быстрорастущие растения несут угрозу экологии, считают ученые

Осторожно, рынки закрываются: мировые инвесторы не хотят связываться с «грязной» экономикой России

Кировское предприятие ответит за массовую гибель рыбы в реке

Новое исследование показало опасность асфальта для здоровья

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Наука, Россия, Экология,