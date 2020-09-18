Ученые доказали губительное воздействие мобильников на насекомых

Электромагнитное излучение мобильных телефонов в последние годы пагубно сказывается на популяции насекомых в Европе. К таким выводам пришли немецкие ученые, пишет phys.org. Ученые особенно встревожены снижением численности медоносных пчел, так как они имеют большую значимость для воспроизводства растений многих видов.

В ходе конференции в Штутгарте группа ученых поделилась выводами, которые позволяют предположить, что излучение от вышек сотовой связи и самих мобильников оказывает губительное воздействие на насекомых.

Анализ показал, что насекомые теряют способность к ориентироваться в пространстве. Исследователи доказали, что излучение приемопередатчиков сотовой связи, как и и wi-fi приводят к открытию кальциевых каналов, нарушая работу клеток.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 18.09.20

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