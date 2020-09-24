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Пятница, 25 сентября 2020, 01:01 мск

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Ученые предрекли скорое озеленение Антарктики

Ученые наглядно показали, как Антарктика оттает за очень короткий срок, что грозит повышением уровня мирового океана. Они опубликовали ролик, в котором показано быстрое исчезновение ледяного покрова в океанах. Специалисты говорят, что даже небольшое увеличение объемов оттаявшего льда может повлиять на глобальную ситуацию в мире.

Эксперты полагают, что в случае повышения температуры на 4 градуса, уровень моря поднимется сразу на 6 метров. В итоге под водой окажутся Лондон, Токио Санкт-Петербург и Нью-Йорк, а также значительная часть Нидерландов. По оценкам ученых, глобальные изменения, которые не было миллионы лет, случатся вот-вот. Они считают, что осталось совсем немного, чтобы Антарктика стала зеленой.

Москва, Иван Гридин

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