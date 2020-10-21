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Четверг, 22 октября 2020, 00:32 мск

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Ученые назвали причину самого масштабного вымирания в истории Земли

Международная группа ученых реконструировала события крупнейшего вымирания в истории Земли – пермско-триасового. По мнению исследователей, оно произошло из-за сгорания угля в магме, что привело к увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере. Это случилось около 252 млн лет назад. Это вымирание стало причиной гибели 95% морских видов и 73% наземных позвоночных. Статья об исследовании опубликована в журнале Nature Geoscience.

Специалисты из Германии, Италии и Канады впервые смогли наиболее полно реконструировать картину событий тех лет, применив в том числе геохимическое моделирование. Исследователи изучили раковины ископаемых брахиопод, которые живут на планете более 500 млн лет, благодаря чему детальный анализ состава их раковин может дать представление об изменениях климата на Земле и катаклизмах.

Измерив содержание изотопных элементов бора в окаменелостях, ученые проследили изменение значений pH в океанской воде 252 млн лет назад. Данный показатель напрямую связан с концентрацией углекислого газа в атмосфере. В итоге ученые выяснили, какова была концентрация углекислого газа в атмосфере на границе перми и триаса. Результаты показали потепление и закисление океана, которые были связаны с гигантскими выбросами в атмосферу углекислого газа. Это привело к массовому вымиранию.

Москва, Иван Гридин

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