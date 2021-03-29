Отходы производства кофе оказались великолепным удобрением

Отходы производства кофейных зерен можно использовать для ускорения восстановления тропических лесов на сельскохозяйственных угодьях. Такие выводы ученых опубликованы в журнале Ecological Solutions and Evidence.

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Гавайского университета удобрили кофейную массу на площади 35×40 м деградированной земли в Коста-Рике. Также они огородили аналогичный по площади участок в качестве контрольного.

«Результаты были впечатляющими. Территория, обработанная толстым слоем кофейной массы, превратилась в небольшой лес всего за два года, в то время как на контрольном участке преобладали неместные пастбищные травы», – рассказал доктор Ребекка Коул.

Спустя всего два года на участке, обработанном кофе, 80% было покрыто растениями, по сравнению с 20% в контрольной зоне. Растения в зоне с кофе также были в четыре раза выше.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.03.21

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