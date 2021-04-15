В Израиле обнаружили недостающее звено в истории алфавита

Археологи обнаружили в Израиле глиняный осколок с надписью. Этот фрагмент объясняет, как первый в мире алфавит попал в Левант из Египта в 1450 году до нашей эры.

Осколок с буквами нашли на месте древнего города Тель-Лахис австрийские ученые, они написали о своем открытии в статье, опубликованной журналом Antiquity. Черепок имеет длину чуть менее 4 сантиметров. По виду это часть горлышка керамической чаши, привезенной, предположительно, с Кипра.

Внутренняя поверхность фрагмента исписана темными чернилами. От надписи сохранилось лишь несколько букв, написанных по диагонали. Небольшой размер осколка затрудняет перевод, но исследователи предполагают, что на нем написана часть чьего-то имени и слово «нектар» или «мед».

Этот черепок – один из самых ранних примеров алфавитного письма, найденных в Израиле. Более ранние свидетельства уже встречались археологам на Синае, однако ученые до сих пор не знали, когда алфавит пришел в Левант. Археологи надеются на дальнейшие раскопки в данной местности, чтобы узнать больше об этом периоде истории раннего алфавита.

Иерусалим, Зоя Осколкова

Иерусалим. Другие новости 15.04.21

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