Альпаки могут вырабатывать антитела к коронавирусу

Ученые предложили использовать альпак для воспроизведения антител к коронавирусной инфекции. Это открытие может помочь в создании нового препарата от Covid-19.

Специалисты из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл (Австралия) провели эксперимент. Они ввели нескольким альпакам неинфекционную часть «шипового» белка SARS-CoV-2 – вируса, вызывающего коронавирус.

Животные не болели сами, но произвели уникальные нанотела, которые блокировали человеческие коронавирусы. Более того, антитела, полученные у альпак, сопротивлялись и раннему варианту SARS-CoV-2 – SARS-CoV, а также были способны бороться с известными мутациями коронавируса.

Ученые продолжат свою работу. Они планируют извлечь последовательности генов, кодирующих нужные нанотела, и произвести миллионов типов нанотел, чтобы выбрать наиболее подходящие для человека.

Сидней, Зоя Осколкова

Сидней. Другие новости 27.04.21

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