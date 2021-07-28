Китайские ученые обнаружили в Марианской впадине гигантские вирусы

Китайские ученые обнаружили на дне Марианской впадины гигантские вирусы. Они в 40 раз больше того, который спровоцировал пандемию Covid-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной National Geographic.

Открытие было сделано группой морских биологов из Шанхая. Образцы были взяты с глубины около 11 километров, где на организмы действует колоссальное давление, в 1100 раз превышающее нормальное атмосферное.

В этих суровых условиях так называемые мимивирусы достигли огромных размеров. Их геном значительно сложнее генома других патогенов, в нем насчитывается свыше 1,2 млн пар оснований. К примеру, геном коронавируса, который стал причиной пандемии, в 40 раз короче.

Пока неизвестно, как эти мимивирусы воздействуют на млекопитающих. В настоящее время специалисты заняты их изучением в лабораториях.

Шанхай, Зоя Осколкова

Шанхай. Другие новости 28.07.21

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