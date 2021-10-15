В США ученые создали неинфекционный коронавирус

Американские ученые создали генетическую конструкцию, содержащую РНК коронавируса, но при этом не являющуюся инфекционной. Патоген пригодится для дальнейших исследований.

Конструкция имитирует практически все аспекты жизненного цикла вируса, сообщается в релизе Рокфеллеровского университета. «РНК содержит всю информацию, необходимую вирусу для репликации и создания собственных копий, но в ней отсутствуют инструкции по созданию шипов-белков, которые позволяют вирусу проникать в клетки человека и заражать их», – сообщили ученые.

После попадания в клетки «вирус» производит потомство, которое не может распространиться на соседние клетки. Ранее подобные системы использовались в разработке лекарств против других вирусов, в том числе гепатита С.

Многие исследования сосредоточены на изучении спайкового белка, так как он является основной мишенью терапии моноклональными антителами. Таким образом, его удаление создает проблему.

Специалисты создали белок спайка отдельно, были получены частицы доставки – одноразовые вирусы, способные доставлять генетический материал в клетки, но в отличие от реальных частиц коронавируса их заразность ограничена ровно одним жизненным циклом вируса.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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