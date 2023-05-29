Китай планирует пилотируемую высадку на Луну к 2030 году

Китай планирует осуществить пилотируемую высадку на Луну к 2030 году. Об этом сообщил заместитель директора Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSА) Линь Сицян.

По его словам, Линь Сицяна, данная цель включает в себя освоение таких ключевых технологий, как пилотируемый полет с Земли на Луну и обратно, кратковременное пребывание на поверхности Луны, совместное зондирование человеком и роботом, выполнение ряда задач по посадке, передвижению, отбору проб, исследованию и возвращению, а также формирование независимого потенциала пилотируемого исследования Луны, передает агентство «Синьхуа».

Как отметил Линь Сицян, высадка на Луну будет способствовать опережающему развитию пилотируемых космических технологий, углубит познания человечества в сфере происхождения и эволюции Луны и Солнечной системы, а также внесет вклад в развитие науки о естественном спутнике Земли.

На основе ранее исследованных ключевых технологий CMSA провела различные научно-исследовательские работы для достижения поставленных целей, включая исследование и разработку пилотируемой ракеты-носителя нового поколения «Чанчжэн-10» (Long March-10), пилотируемого космического корабля нового поколения, лунного модуля и лунных посадочных костюмов, а также строительство и испытание новой стартовой площадки, сооружений и оборудования.

По словам Линь Сицяна, CMSA позже опубликует объявления, чтобы запросить предложения по научной полезной нагрузке и пилотируемому луноходу, а также по названиям пилотируемого космического корабля нового поколения и лунного спускаемого аппарата.

Пекин, Андрей Дорофеев

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