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Четверг, 13 июня 2024, 19:13 мск

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Россия и Алжир взаимно признают аттестаты, дипломы и ученые степени

Фото: кадр из трансляции правительства РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг, 13 июня, распорядился одобрить проект соглашения о взаимном признании образования, квалификаций, аттестатов, дипломов и ученых степеней между Россией и Алжиром.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона «О международных договорах РФ» одобрить представленный Минобрнауки России согласованный с МИД России и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с алжирской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Алжирской Народной Демократической Республики о взаимном признании образования, квалификаций, аттестатов, дипломов и ученых степеней (прилагается). Поручить Минобрнауки России провести переговоры с Алжирской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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