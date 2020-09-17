российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 17 сентября 2020, 13:10 мск

Новости Севастополь

Новости, Кратко, Популярное

В Севастополе выявили 20 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Севастополе выявили 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте правительства.

Среди заболевших – люди в возрасте от 32 до 87 лет, из них 16 – местные жители. Четыре случая привозные.

Таким образом, в Севастополе с начала пандемии зафиксировано 713 случаев заболевания Covid-19. Выздоровели 500 человек, 21 пациент умер.

За день 12 человек были выписаны по выздоровлению. В стационарах остаются 164 пациента. Под медицинским наблюдением находятся 863 человека, из них 470 – по месту жительства.

Севастополь, Зоя Осколкова

Севастополь. Другие новости 17.09.20

Крымчанам, захваченным пиратами, угрожают смертью. / Луганск отказался обмениваться пленными с Киевом. / Украину ждут тяжёлые последствия в связи с «отравлением» Навального – киевский эксперт. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Смертность от Covid-19 в России пошла вверх

Глава ВОЗ призвал не надеяться на вакцину от Covid-19

Антитела лошадей используют для создания дешевого лекарства от коронавируса

Свердловская область заказала только 1000 доз вакцины от коронавируса

Финансирование нацпроектов урежут на 600 млрд рублей

В Москве вынесен первый судебный приговор за фейк о коронавирусе

Журналистов могут привить от коронавируса в числе первых

Прирост больных Covid-19 в России достиг максимальных значений с конца июля

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Севастополь, Юг России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,