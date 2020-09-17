В Севастополе выявили 20 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Севастополе выявили 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте правительства.

Среди заболевших – люди в возрасте от 32 до 87 лет, из них 16 – местные жители. Четыре случая привозные.

Таким образом, в Севастополе с начала пандемии зафиксировано 713 случаев заболевания Covid-19. Выздоровели 500 человек, 21 пациент умер.

За день 12 человек были выписаны по выздоровлению. В стационарах остаются 164 пациента. Под медицинским наблюдением находятся 863 человека, из них 470 – по месту жительства.

Севастополь, Зоя Осколкова

Севастополь. Другие новости 17.09.20

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