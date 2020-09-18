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Пятница, 18 сентября 2020, 12:20 мск

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Заболеваемость коронавирусом в Севастополе пошла вверх

В Севастополе за прошедшие сутки выявили 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Среди заболевших 21 местных житель, три случая завозные. Коронавирус обнаружили у людей в возрасте от 7 до 88 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Севастополе Covid-19 выявили у 737 человек, 21 пациент умер. Выздоровели 506 заболевших, в том числе шесть покинули медицинские учреждения за минувшие сутки.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 217 человек, в городской больнице №9 – 183. Под наблюдением по месту жительства – 456 человек», – уточняется на сайте правительства.

Пансионаты «Изумруд» и «Солнышко» работают в режиме обсерваторов.

Севастополь, Зоя Осколкова

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Крым, Севастополь, Юг России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,