В Севастополе выявили 27 новых случаев заболевания Covid-19

В Севастополе за минувшие сутки лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Среди инфицированных есть люди в возрасте от 2 до 76 лет. 20 человек за прошедший день выздоровели и покинули медицинские учреждения.

За весь период пандемии в Севастополе Covid-19 заболели 818 человек. 544 человека выписаны по выздоровлению, 22 пациента умерли.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 858 человек, из них 431 – по месту жительства. Остальные госпитализированы в инфекционную больницу и городскую больницу №9.

Севастополь, Зоя Осколкова

Севастополь. Другие новости 21.09.20

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