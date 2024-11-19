В Крыму задержали подозреваемых, взорвавших автомобиль офицера Черноморского флота

В Крыму задержали мужчину и женщину, подозреваемых в совершении теракта, при котором погиб офицер Черноморского флота. Об этом сообщает ФСБ.

По данным спецслужбы, женщина вела наблюдение, а мужчина изготовил и заложил взрывное устройство под днище автомобиля, а затем дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы.

В результате преступных действий 13 ноября в Севастополе погиб начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота, капитан I ранга Валерий Транковский. Было возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ (пункт «б» части 3 статьи 205, часть 1 статьи 222.1 УК РФ).

В ФСБ уточнили, что организацией теракта руководил заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад. Отмечается, что задержанные дали признательные показания. Суд арестовал подрывника на два месяца.

С Валерием Транковским простились 18 ноября. Во время офицерской службы он прошел путь от командира группы до командира бригады, начальника штаба военно-морского района. За мужество, проявленное при выполнении поставленных задач, умелое руководство подчиненными подразделениями и личным составом, неоднократно был награжден государственными и ведомственными наградами.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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