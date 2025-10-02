На подлете к Севастополю сбит украинский беспилотник

В Севастополе средства противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, на подлете к городу сбит один вражеский дрон.

«По предварительной информации, сбит 1 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Казачьей бухты», – уточнил глава Севастополя.

При этом Развожаев рекомендовал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», – уточнил глава Севастополя.

