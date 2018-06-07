Дизайнер из Грузии сделал сапоги с изображением российского загранпаспорта

Бренд Vetements дизайнера из Грузии Демны Гвасалии представил новую модель женской обуви – это красные остроносые сапоги с принтом, напоминающим обложку российского загранпаспорта.

В Instagram марки сообщается, что сапоги войдут в коллекцию осень-зима 2018-2019 и скоро будут доступны для покупки.

Русскоязычные пользователи отнеслись к новинке с негативом, а также посоветовали дизайнеру сделать обувь с принтом по мотивам грузинского паспорта.

Стоит отметить, что ранее бренд открыл предзаказ на слипоны, кожа на которых принтована под паспорт США.

Тбилиси, Служба информации РИА «Новый День»

Тбилиси. Другие новости 06.06.18

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