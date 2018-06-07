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Четверг, 7 июня 2018, 10:48 мск

Новости Бульварное чтиво

Дизайнер из Грузии сделал сапоги с изображением российского загранпаспорта

Бренд Vetements дизайнера из Грузии Демны Гвасалии представил новую модель женской обуви – это красные остроносые сапоги с принтом, напоминающим обложку российского загранпаспорта.

Грузинский дизайнер представил обувь из «российских паспортов»

В Instagram марки сообщается, что сапоги войдут в коллекцию осень-зима 2018-2019 и скоро будут доступны для покупки.

Русскоязычные пользователи отнеслись к новинке с негативом, а также посоветовали дизайнеру сделать обувь с принтом по мотивам грузинского паспорта.

Стоит отметить, что ранее бренд открыл предзаказ на слипоны, кожа на которых принтована под паспорт США.

Слипоны с принтом американского паспорта

Тбилиси, Служба информации РИА «Новый День»

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