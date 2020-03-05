Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Новый фильм об агенте 007 выйдет в прокат только в ноябре. Премьеру перенесли из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Ранее выход 25-й ленты о Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать» был запланирован на апрель 2020 года. Однако продюсеры приняли решение отложить премьеру по просьбе фанатов.

В открытом письме к создателям фильма обратились поклонники «бондианы». Они указали на то, что из-за распространения коронавируса во многих странах введены ограничения на массовые мероприятия. В связи с этим у картины могут возникнуть проблемы в прокате.

В результате фильм выйдет на экраны только осенью: в Великобритании 12 ноября, а в США – 25 ноября.

В феврале по той же причине был отменен промотур актеров ленты о Джеймсе Бонде по Китаю.

Главную роль в картине «Не время умирать» в очередной раз исполнит Дэниел Крэйг. Кроме того, в фильме задействованы Леа Сейду, Кристоф Вальц и Рэйф Файнс. Режиссер – Кэри Фукунага. Злодея в этот раз сыграет Рами Малек.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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