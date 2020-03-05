российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 5 марта 2020, 09:27 мск

Новости Бульварное чтиво

Новости, Кратко

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Фото: Reuters

Новый фильм об агенте 007 выйдет в прокат только в ноябре. Премьеру перенесли из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Ранее выход 25-й ленты о Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать» был запланирован на апрель 2020 года. Однако продюсеры приняли решение отложить премьеру по просьбе фанатов.

В открытом письме к создателям фильма обратились поклонники «бондианы». Они указали на то, что из-за распространения коронавируса во многих странах введены ограничения на массовые мероприятия. В связи с этим у картины могут возникнуть проблемы в прокате.

В результате фильм выйдет на экраны только осенью: в Великобритании 12 ноября, а в США – 25 ноября.

В феврале по той же причине был отменен промотур актеров ленты о Джеймсе Бонде по Китаю.

Главную роль в картине «Не время умирать» в очередной раз исполнит Дэниел Крэйг. Кроме того, в фильме задействованы Леа Сейду, Кристоф Вальц и Рэйф Файнс. Режиссер – Кэри Фукунага. Злодея в этот раз сыграет Рами Малек.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 03.03.20

Группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020. / Мадонна сделает перерыв в выступлениях из-за падения на сцене. / Минус 22 килограмма: Надежда Бабкина раскрыла, как избавилась от лишнего веса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Власти Калифорнии ввели режим ЧП из-за коронавируса

Роскомнадзор заблокирует страницы с фейками про коронавирус в России

Люди в панике скупают туалетную бумагу из-за коронавируса

У депутата, вернувшегося из Италии, поднялась температура – теперь он ждет результаты анализа на коронавирус

Куйвашев: «Все медицинские организации Свердловской области полностью готовы к приему больных коронавирусом»

Из Екатеринбурга готовятся увезти 300 кг медицинских масок для Китая

В Подмосковье поймали сбежавшего из больницы мужчину с коронавирусом

Кабмин запретил вывозить из России маски и другие средства индивидуальной защиты

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Бульварное чтиво, В мире, Культура, Коронавирус из Китая,