российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 апреля 2020, 15:27 мск

Новости Бульварное чтиво

Новости, Кратко

Известный глянцевый журнал вышел с пустой обложкой

Фото: www.vogue.it

Новый номер итальянского Vogue вышел с пустой обложкой. Редакция решила отказаться от каких-либо иллюстраций в дань уважения к работе медиков во время пандемии коронавируса.

«Решение напечатать полностью белую обложку впервые в нашей истории было принято не потому, что не хватало картинок – совсем наоборот. Мы выбрали его, потому что белый цвет очень многозначен», – написал главный редактор Эмануэле Фарнетти на странице журнала в Instagram.

Vogue вышел с пустой обложкой

По его словам, редакция не могла выбрать другую обложку, пока в мире умирают инфицированные больные, а медицинские работники рискую своими жизнями каждый день.

«Белый цвет прежде всего означает уважение, перерождение и свет после тьмы, – отметил Фарнетти. – Белый – это не цвет капитуляции, а чистый титульный лист истории, которая только начинается».

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 02.04.20

Выяснилось, почему Меган Маркл и принц Гарри устроили «Мегзит» 31 марта. / Том Хэнкс и его жена вылечились от коронавируса нового типа. / Звезды шоу-бизнеса подхватили коронавирус на дне рождения сестры Крутого. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

«Дивный новый мир» после коронавируса: тотальная безработица и безответственная политика

В Белоруссии 15 россиян госпитализированы с коронавирусом

В Москве почти 40% из новых пациентов с коронавирусом – младше 45 лет

Из-за новых карантинных правил самолет с россиянами вылетел из США почти пустой

За распространение фейка о коронавирусе сургутянину грозит штраф до 100 тысяч рублей

В Екатеринбурге частная лаборатория будет делать тесты на коронавирус

Бесконкурсные госзакупки в России из-за вируса выросли троекратно

Плюс 1175: число заболевших коронавирусом в России превысило 8,5 тысяч

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Италия, Бульварное чтиво, В мире, Здоровье, Культура, Пандемия коронавируса, Европа, Коронавирус из Китая,