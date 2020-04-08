Известный глянцевый журнал вышел с пустой обложкой

Новый номер итальянского Vogue вышел с пустой обложкой. Редакция решила отказаться от каких-либо иллюстраций в дань уважения к работе медиков во время пандемии коронавируса.

«Решение напечатать полностью белую обложку впервые в нашей истории было принято не потому, что не хватало картинок – совсем наоборот. Мы выбрали его, потому что белый цвет очень многозначен», – написал главный редактор Эмануэле Фарнетти на странице журнала в Instagram.

По его словам, редакция не могла выбрать другую обложку, пока в мире умирают инфицированные больные, а медицинские работники рискую своими жизнями каждый день.

«Белый цвет прежде всего означает уважение, перерождение и свет после тьмы, – отметил Фарнетти. – Белый – это не цвет капитуляции, а чистый титульный лист истории, которая только начинается».

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 02.04.20

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