российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 апреля 2020, 16:21 мск

Новости Бульварное чтиво

Новости, Кратко

Спортсменка из Киргизии сломала кости Холли Берри

www.instagram.com/halleberry

Голливудская звезда Холли Берри рассказала, что получила травмы на съемках фильма Bruised («В синяках»), режиссером которого она является. Об этом сообщает MMA Fighting.

Актриса играет бойца смешанных единоборств. Ее главной соперницей на экране стала профессиональная спортсменка Валентина Шевченко. Уроженка Киргизии нанесла Берри несколько ударов в полную силу, которые «сломали ей некоторые кости».

«Она просто зверь, но я не смогла бы найти лучшего учителя, товарища по съемкам и боевого партнера», – рассказала Холли Берри.

В настоящее время картина находится на стадии пост-продакшна. Точная дата ее выхода на экраны пока не определена.

32-летняя Валентина Шевченко – действующий обладатель чемпионского пояса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в наилегчайшем весе. Она провела 22 боя в смешанных единоборствах, в которых одержала 19 побед.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 23.04.20

Брежнева на карантине устроила обнаженную фотосессию на подоконнике. / «Это просто какой-то беспредел!» Волочкова пожаловалась, что с ее банковской карты списали все деньги. / Волочкова показала россиянам, как правильно делать шпагат в режиме самоизоляции (ВИДЕО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Кыргызстан

Киргизия закрыла границы, несмотря на отсутствие больных коронавирусом

Трамп собирается ужесточить въезд в США гражданам Белоруссии и Киргизии

Российские производители водки просят изменить регламент ЕАЭС

Российские пивовары просят снять ограничения на крепость пивных напитков

Один человек погиб и 15 пострадали при взрыве в кафе в Бишкеке

В «Опоре России» прокомментировали возможный запрет крафтового пива

Крафтовое пивоварение в России оказалось под запретом с 2021 года

Россия проведет учения с участием 128 тысяч военных из 8 стран

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Бульварное чтиво, В мире, Спорт, Кыргызстан, США,