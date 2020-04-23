Спортсменка из Киргизии сломала кости Холли Берри

Голливудская звезда Холли Берри рассказала, что получила травмы на съемках фильма Bruised («В синяках»), режиссером которого она является. Об этом сообщает MMA Fighting.

Актриса играет бойца смешанных единоборств. Ее главной соперницей на экране стала профессиональная спортсменка Валентина Шевченко. Уроженка Киргизии нанесла Берри несколько ударов в полную силу, которые «сломали ей некоторые кости».

«Она просто зверь, но я не смогла бы найти лучшего учителя, товарища по съемкам и боевого партнера», – рассказала Холли Берри.

В настоящее время картина находится на стадии пост-продакшна. Точная дата ее выхода на экраны пока не определена.

32-летняя Валентина Шевченко – действующий обладатель чемпионского пояса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в наилегчайшем весе. Она провела 22 боя в смешанных единоборствах, в которых одержала 19 побед.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 23.04.20

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