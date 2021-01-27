Голливудские звезды предлагали взятки медикам за вакцину от коронавируса

Знаменитости из Голливуда и богачи хотели подкупить врачей, чтобы привиться от коронавирусной инфекции без очереди. Об этом пишет Variety.

По данным издания, влиятельные и состоятельные американцы пытаются использовать свои возможности, чтобы получить вакцину от коронавируса в обход обычных процедур. Так один из врачей рассказал, что представители Голливуда предлагали более 10 тысяч долларов, лишь бы получить препарат.

Кроме того, известны случаи, когда люди пытались временно устроиться в качестве медработников или сотрудников домов престарелых, которых прививают от коронавируса в первую очередь. Собеседник Variety считает, что причина в плохой организации процесса вакцинации населения властями.

В свою очередь директор отдела медицинской этики Медицинской школы Нью-Йоркского университета Арт Каплан уверен, что нельзя допускать получение богачами вакцины в обход обычных граждан. У состоятельных американцев больше возможностей для самоизоляции, они могут дождаться, когда препарат произведут в достаточном количестве.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 25.01.21

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