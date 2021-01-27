российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 января 2021, 16:37 мск

Новости Бульварное чтиво

Новости, Кратко, Популярное

Голливудские звезды предлагали взятки медикам за вакцину от коронавируса

Знаменитости из Голливуда и богачи хотели подкупить врачей, чтобы привиться от коронавирусной инфекции без очереди. Об этом пишет Variety.

По данным издания, влиятельные и состоятельные американцы пытаются использовать свои возможности, чтобы получить вакцину от коронавируса в обход обычных процедур. Так один из врачей рассказал, что представители Голливуда предлагали более 10 тысяч долларов, лишь бы получить препарат.

Кроме того, известны случаи, когда люди пытались временно устроиться в качестве медработников или сотрудников домов престарелых, которых прививают от коронавируса в первую очередь. Собеседник Variety считает, что причина в плохой организации процесса вакцинации населения властями.

В свою очередь директор отдела медицинской этики Медицинской школы Нью-Йоркского университета Арт Каплан уверен, что нельзя допускать получение богачами вакцины в обход обычных граждан. У состоятельных американцев больше возможностей для самоизоляции, они могут дождаться, когда препарат произведут в достаточном количестве.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 25.01.21

Кира Найтли отказывается сниматься голой у режиссеров-мужчин. / Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили в третий раз. / HBO готовит новый сезон «Секса в большом городе». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В России снижается заболеваемость коронавирусом, но подскочила смертность

Иммунолог указал переболевшим Covid-19 на опасную ошибку

«Находятся на передовой...» Москва бесплатно вакцинирует таксистов и курьеров вне зависимости от их гражданства

В США умышленно испортившему 500 доз вакцины от Covid-19 грозит тюрьма

Президент Сербии: «Сегодня мир похож на «Титаник»

Ученые обнаружили лекарство от коронавируса в 27,5 раза эффективнее известного препарата

Президент Таджикистана заявил о победе над коронавирусом

«Спутник V» пробуют использовать для усиления оксфордской вакцины AstraZeneca

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Бульварное чтиво, В мире, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая, США,