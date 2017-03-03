Чеченцев бесит крест в Аргунском ущелье в память о псковских десантниках / «Это все равно, что Басаеву поставить памятник в Буденновске»

Публикации за 03.03.17

Журналисты «Кавказского узла» нашли в чеченских селениях массу недовольных установкой в Аргунском ущелье памятника подвигу десантников шестой роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ. «Для меня это все равно, как если бы, например, в Буденновске поставили памятник басаевцам» – приводит издание реплики жителей Улус-Керта.

Накануне в окрестностях села Шатойского района Чечни Улус-Керт был открыт памятник в форме креста. Десятитонный гранитный монумент высотой 2,6 метра был установлен в память о бое десантников Псковской дивизии ВДВ с боевиками Басаева и Хаттаба. С 29 февраля на 1 марта 2000 года 90 десантников отбивали атаки от 700 (по версии террористов) до 2500 (по версии Минобороны) членов бандформирований, которые пытались прорваться из окружения. Бой начался около полудня 29 февраля, к пяти утра 1 марта боевики заняли высоту 776, где перед этим держала оборону шестая рота. Из 90 человек личного состава подразделения выжили лишь шестеро, причем только трое из них оставались в строю до конца боя за высоту.

Памятник псковским десантникам объединяет концепцию поклонного креста и воинской награды: крест формой напоминает ордена царской России.

В церемонии открытия кроме официальных лиц (включая главу ЧР Рамзана Кадырова, губернатора Псковской области Андрея Турчака и командующего ВДВ РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова) участвовали родственники и близкие десантников Псковской дивизии, которые впервые побывали на месте трагедии.

Издание «Кавказский узел», аффилированное с признанным Минюстом иностранным агентом НКО «Мемориал», нашло среди местных жителей множество недовольных установкой памятника российским десантникам. В комментариях жители Шатойского района открыто симпатизируют боевикам и приравнивают выполнение воинского долга бойцами 76-й гвардейской дивизии ВДВ к бандитскому рейду Басаева на Буденновск.

Некоторые чеченцы были недовольны самой церемонией из-за мер безопасности, которые на время прервали транспортное сообщение между поселениями. «С утра все было перекрыто, везде были силовики. Даже проезд по дороге был закрыт, пока все не закончилось. Только ближе к вечеру, когда все разъехались, оцепление сняли», – рассказал местный житель Ваха.

«Открывали памятник под охраной, ни пройти, ни проехать за пределы села в направлении Сельментаузена (село в Веденском районе Чечни) было невозможно», – рассказал житель Шатойского района Ахмад.

Этот же Ахмад сравнил подвиг десантников с бандитским рейдом басаевцев: «Памятник военным... которые пришли сюда с войной и убивали людей... Для меня это все равно, как если бы, например, в Буденновске поставили памятник басаевцам». Отметим, что памятник рейду бандформирования Басаева на город в Ставропольском крае чуть было не появился в реальности пару десятилетий назад. В 90-е годы о том, что нужно установить такой монумент террористу, заявил в эфире федерального телеканала поэт Булат Окуджава, после чего эту идею некоторое время даже всерьез рассматривали.

Местная жительница по имени Роза злорадно пообещала, что этот крест не будет стоять в Аргунском ущелье вечно. Она рассказала, что в начале 2000-х кресты в память о погибших российских военнослужащих были установлены во многих районах Чечни, но позже их втихую снесли под разными предлогами. «В одном только Грозном их были десятки, если не сотни. Ничего, кроме раздражения, это не вызывало. Постепенно все эти кресты и прочие памятники все же убрали, а вот теперь нам поставили огромный крест в память об убитых в бою с боевиками десантниках. Такие же десантники у нас в 2000 году убивали в Шатое мирных жителей. Это для нашего руководства просто очередной повод для самопиара», – приводит издание мнение женщины из Улус-Керта.

«Были у нас в свое время и памятники Ермолову в Грозном, и улицы, названные в честь палачей. Где все это сейчас? Думаю, то же самое будет и после Кадырова. И улицы переименуют, и этот крест уберут. Почему-то никто не поинтересовался, а как такое воспримут те, у кого за эти две войны здесь убили отцов, братьев, матерей, сестер, дочерей и сыновей», – сказал местный житель Умалт.

Оказалось, что местные жители верят в версию событий, изложенной чеченскими боевиками: о том, что у Басаева и Хаттаба в бою за высоту 766 было лишь несколько сотен человек и их потери составили пару десятков бойцов, а не 340, как подсчитали в Минобороны. В частности об этом заявил амнистированный Кадыровым бывший депутат парламента Ичкерии, попросивший журналистов не называть его фамилию: «Когда говорят о бое, в котором погибли эти десантники, то постоянно утверждается, что было убито 700 или даже больше боевиков. Это абсолютно не соответствует действительности... Басаеву и Хаттабу удалось увести своих людей в горы Веденского района, и потери у них были всего в несколько десятков человек, но никак не сотни».

9 лет назад в Чечне память псковских десантников уже была увековечена по указанию мэра Грозного Муслима Хучиева. В 2008 году улица в Старопромысловском районе города получила название «Улица 84-х псковских десантников».

Грозный – Москва, Алексей Усов

Грозный – Москва. Другие новости 03.03.17

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