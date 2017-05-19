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Общество

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Публикации за 19.05.17

Российского солдата из Сирии оштрафовали за потерю автомата

Российского солдата из Сирии оштрафовали за потерю автомата

Рядовой российской армии, служивший в Сирии, поплатился за халатность. Солдат потерял огнестрельное оружие. В ходе расследования была исключена версия о продаже автомата боевикам. Контрактника приговорили к минимальному штрафу, а также разрешили продолжить службу в армии.

Дело в отношении Артема Хилько рассматривал Московский окружной военный суд (МОВС). Солдат был признан виновным в «нарушении правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату» (ст. 348 УК РФ), пишет .

В ходе службы в Сирии Хилько отвечал за прием грузов, поступающих на базу ВМФ в Тартусе. Военнослужащий во время погрузки снял автомат и повесил его на борт грузовика, солдат забыл снять оружие, в результате оно потерялось.

Поначалу военные суды и прокуроры не могли разобраться в том, кто должен судить провинившегося контрактника. Дело в том, что это первое уголовное дело, возбужденное в отношении российского военнослужащего, участвовавшего в операции в Сирии. Добиться слушаний в Москве удалось на тот момент главному военному прокурору Сергею Фридинскому после того, как он обратился в коллегию Верховного суда России.

Прокурор требовал оштрафовать солдата на 50 тысяч рублей. Стоит отметить, что максимальное наказание по ст. 348 УК РФ предусмотрено в виде двух лет лишения свободы. Суд учел, положительные характеристики от командования и то, что Артем Хилько впервые привлекся к уголовной ответственности. В итоге контрактнику выписали минимальный штраф и оставили на службе в рядах армии России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.05.17

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