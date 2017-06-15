Депутат предложил отправлять в наркодиспансер пьющих на улице граждан

Употребление алкоголя в общественных местах может обернуться для россиян принудительным лечением. С такой инициативой выступил Член комитета Госдумы по охране здоровья и координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения Николай Говорин.

В настоящее время распитие спиртных напитков в дворах и парках в России карается штрафом в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей. Правоохранители отвозят в отделение нарушителей, после составления протокола об административном правонарушении граждан отпускают.

Депутат озвучил идею на заседании рабочей группы по разработке Федерального закона по обязательному лечению больных, страдающих алкоголизмом. По мнению Говорина, любителей спиртного нужно доставлять на медицинское освидетельствование. Если медики диагностируют алкогольную зависимость, нарушителю, кроме оплаты штрафа, придется пройти принудительное лечение, пишет RT.

«Врач посмотрит и вынесет заключение по поводу наличия алкогольной зависимости у гражданина. Лечить будут только в том случае, если есть патология. Если же человек не алкоголик, а просто пил в общественном месте, – пусть заплатит штраф и идёт, – считает депутат. – Так мы будем проводить профилактику преступности. 73% убийств совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего это делают именно люди, страдающие алкоголизмом».

Кроме того, парламентарий предложить принудительно лечить людей, которые были осуждены за преступления, совершенные в алкогольном опьянении. Говорин считает, что такие граждане могут излечиться от зависимости в местах лишения свободы, или на воле, если получили условный срок.

Москва, Зоя Осколкова

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