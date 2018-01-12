Глава Минприроды предложил заварить мусоропроводы ради экологии

Чтобы в России заработала система раздельного сбора мусора, необходимо стимулировать граждан разными способами, в том числе радикальными. Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской ради этих целей предложил заварить мусоропроводы.

По словам главы Минприроды, система раздельного сбора бытовых отходов будет работать эффективно только при наличии инфраструктуры. «Давайте не будем никого пугать, подходы могут быть разные, но возможен вариант, когда мусоропроводы придется просто заварить», – заявил Донской в интервью РБК.

Кроме того, министр уточнил, что власти в настоящее время рассматривают различные варианты стимуляции населения к раздельному сбору отходов. Так изучается идея дифференциации платы за вывоз мусора, чтобы люди, выбрасывающие мусор раздельно, могли платить меньше.

В Госдуме мнение министра не разделили. Председатель комитета парламента по ЖКХ Галина Хованская в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявила, что выступает против столько радикальных мер. «Можно людей простимулировать и без всякого заваривания мусоропровода, определив какой-то функционал через мусоропровод», – отметила Хованская.

Ранее Донской сообщал, что России потребуется около десяти лет на создание системы раздельного сбора мусора. Министр упоминал, что на ликвидацию ущерба от неправильного хранения отходов уйдет около 8 млрд рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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