Почти 60% россиян боятся, что конфликт в Сирии перерастет в третью мировую войну

57% россиян боятся начала третьей мировой войны из-за конфликта в Сирии. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Согласно данным исследования, у 16% респондентов есть «большие опасения», что нынешнее обострение отношений России с Западом по поводу Сирии может перерасти в новую глобальную войну, еще 41% опрошенных имеет «некоторые опасения» на этот счет.

У 38% участников опрос нет особых или совсем никаких опасений по поводу возможности третьей мировой войны. 5% граждан затруднились с ответом.

Социологи при этом напоминают, что в октябре 2016 года боязнь глобального конфликта из-за ситуации в Сирии испытывали 48% россиян.

По данным опроса, 31% респондентов внимательно следить за событиями в Сирии. 55% опрошенных признались, что не следят пристально за происходящим в этой арабской стране и знают о событиях в Сирии немного. 14% россиян заявили, что ничего не знают о развитии ситуации в Сирии.

Исследователи связывают рост опасений глобальной войны с «ожесточением конфликта в Сирии, в том виде, как он отражается в медиа». Об этом заявил представитель «Левада-центра» Степан Гончаров в комментарии РБК. Кроме того, по словам социолога, на настроения россиян по поводу Сирии повлияли «общая растущая нестабильность и непредсказуемость международных отношений».

Всероссийский опрос был проведен 20-24 апреля 2018 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ методом личного интервью на дому у респондентов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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