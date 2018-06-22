Жители Васильевки держат оборону против свалки

В Ставропольском районе Самарской области возобновились попытки устроить огромную свалку с мусороперерабатывающим заводом при ней. Местные жители категорически против, но заинтересованная в реализации этого проекта группа компаний «Эковоз» всеми силами лоббирует данный проект. На прошедшей накануне встрече с жителями деревни Васильевка, на окраине которой и планируется устроить гигантский полигон, вновь не удалось достигнуть консенсуса.

Встреча представителей «Эковоза», местных властей и жителей состоялась в здании районной администрации, сообщает портал «Вольный город». Позицию компании отстаивали ее представитель Дарья Мельникова и «представитель научного сообщества» Павел Мельников. Являются ли они просто однофамильцами, или науку с практикой связывает нечто большее, журналистам выяснить не удалось.

Они без обиняков заявили собравшимся жителям Васильевки, что вопрос давно решен, свалке – быть, а несогласные просто стоят на пути прогресса. Кроме того, нынешний мусор совсем не тот, что был прежде, и до «точки невозврата» деревенским осталось совсем чуть-чуть.

Однако аргументация «Эковоза» была немедленно разгромлена собравшимися. Выяснилось, что никакого согласования строительства мусороперерабатывающего завода с областными властями нет и в помине, а вопросы захоронения мусора 1 и 2 классов опасности вообще согласует исключительно Москва, и что согласно законодательству, ближе километра от жилых поселений границы свалок располагаться не должны. Между тем, до домов Васильевки от предполагаемого полигона – всего 500 метров (!).

При этом все рассказы представителей «Эковоза» по-прежнему ограничиваются только словами, никакого рабочего проекта до сих пор не было представлено жителям и тем более не было согласовано местными властями.

Дарья Мельникова пыталась апеллировать к экономической целесообразности, жалуясь на тарифы мусоропереработки, выставленные самарскими организациями. Но и этот аргумент был опровергнут. Присутствовавшая на встрече председатель профкома «Тольяттиазота» Ольга Севостьянова потребовала от «Эковоза» не передергивать факты и пообещала уточнить вопрос с тарифами, который, по ее мнению, может выглядеть совсем по-другому. Полигон планируется установить именно в санитарно-защитной зоне «ТоАЗа», поэтому предприятие опасается возможных последствий для экологической ситуации района, города, да и всей области в целом.

В свою очередь представители Роспотребнадзора и прокуратуры выступили, что называется, «ни за красных, ни за белых», что вообще типично для современного российского чиновничества. Недавно избранный новый глава сельского поселения Васильевка Юрий Писарцев ограничился констатацией банальностей о том, что создание свалки у него на околице не должно противоречить закону. Так что можно считать, что очередной матч «Эковоза» с жителями закончился вничью.

Напомним, вопрос создания нового гигантского мусорного полигона площадью от 20 до 60 гектаров беспокоит жителей Васильевки и соседних Поволжского и Зеленовки уже не первый год. До сих пор им удается отстаивать свое право жить в нормальной экологической обстановке, а не среди гор токсичных отходов. Если полигон будет действительно расположен в санитарно-защитной зоне «Тольяттиазота», в непосредственной близости от газопровода высокого давления и питьевого водозабора, то это может вызвать даже переселение части жителей близлежащих населенных пунктов. Кроме того, полигон, очевидно, является источником неприятного запаха и пожарной опасности. Непонятен также вопрос антитеррористической защиты объекта, ведь его нахождение рядом с таким объектом первого класса опасности, как «ТоАЗ», требует особого внимания к его охране.

Самара, служба информации РИА «Новый День»

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