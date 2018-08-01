Люди исчерпали ресурсы Земли и теперь живут в долг

С 1 августа 2018 года человечество исчерпало запас ресурсов и теперь занимает в долг у планеты. С таким заявлением выступил Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

Дату экологического долга ежегодно определяет научно-исследовательская организация «Глобальная сеть экологического следа» (GFN). В расчетах используется информация, собранная агентствами ООН по потреблению биологических ресурсов и выбросам парниковых газов, передает РИА «Новости».

В начале 2000-х день экологического долга приходился на октябрь. Затем период, когда человечество исчерпывало ресурсы, постепенно сокращался. В прошлом году запасы, которые Земля может произвести за год, закончились уже 2 августа.

В GFN добавили, что в настоящее время люди расходуют столько ресурсов, сколько могла бы дать планета размером в полтора раза больше, чем Земля. Если динамика сохранится, то уже к 2030 году человечеству понадобится две Земли.

Активисты WWF продвигают идеи, которые помогут поддерживать существование людей на том же уровне комфорта, но не будут настолько сильно вредить окружающей среде.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.08.18

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