Эксперты раскритиковали нацпроект по экологии на 4 трлн рублей

Экспертный совет при правительстве назвал невыполнимыми задачи, которые ставятся в рамках национального проекта «Экология» стоимостью 4 трлн рублей. По мнению экспертов, по ряду направлений отсутствует конкретика, очень спорны расчеты затрат, а сроки выполнения ставят под сомнение возможность реализации.

Национальный проект «Экология» был разработан по указу президента о национальных целях и стратегических задачах развития России на период с 2019 до 2024 года, пишет РБК. В него пошли 11 направлений: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ).

Эксперты раскритиковали расчеты на внедрение наилучших доступных технологий, эта часть проекта оценена в 2,4 трлн рублей. В рабочей группе посчитали, что затраты на подготовительные мероприятия для получения разрешений, то есть различного рода экспертизы, будут значительно выше.

Кроме того, в программе рекультивации почти 200 свалок бытовых отходов приводятся крайне обобщенные данные. Непонятно, где именно находятся мусорные полигоны, и по какой причине были выбраны именно они.

«Особо отмечен риск того, что цели и задачи по переработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов, снижению выбросов загрязняющих веществ могут быть не выполнены в связи с отсутствием соответствующей инфраструктуры», – указывают эксперты. За три года, указанных в проекте, весь цикл по проектированию, согласованию, строительству и приемке таких объектов пройти практически невозможно.

Направление «Чистая вода» также «не содержит конкретных параметров, что делает невозможным оценку полноты и эффективности мероприятий по достижению поставленных целей».

Программа «Сохранение лесов» «не предусматривает никаких реальных изменений, а подразумевает сохранение существующего положения дел в лесной отрасли, то есть отсутствие реального воспроизводства лесов», – сделали вывод в экспертном совете.

Свои замечания по нацпроекту эксперты направили в аппарат правительства и Минприроды. Согласование документа со всеми профильными ведомствами состоится до 19 сентября.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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