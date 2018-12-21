ОБСЕ грозит Москве судом над Кадыровым за нарушение прав человека

Шестнадцать государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выступили с обвинениями в нарушениях прав человека в адрес властей Чечни. В свою очередь в республике поставили под сомнения объективность предоставленных данных, а саму организацию назвали политизированной.

В докладе профессора международного права университета Граца (Австрия) Вольфгана Бенедека говорится о массовом характере нарушения прав человека в Чечне. В частности, авторы расследования говорят, что в республике допускаются пытки против граждан, незаконные аресты, травля, преследования и несудебные казни.

Кроме того, властей Чечни ОБСЕ обвиняют в ограничении свободы слова, неприкосновенности личной жизни и дискриминации, в том числе представителей ЛГБТ-сообществ.

В докладе Россию призывают провести расследование действий администрации и правоохранительных структур Чечни. В противном случае ОБСЕ грозит довести дело до Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

Власти Чечни в ответ на обвинения усомнились в объективности расследования. Пресс-секретарь главы республики Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что в докладе использовались данные, ранее опубликованные в СМИ, при этом авторы «не отягощали себя попытками изучить ситуацию».

«Они сами себе внушили это, и пишут, в чем сами даже не уверены. ОБСЕ никогда не отличалось объективностью и носило всегда политизированный характер», – заключил Каримов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.12.18

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