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Вторник, 12 марта 2019, 09:00 мск

Новости Общество

Россия не попала в десятку стран с самым чистым воздухом

Специалисты составили рейтинг государств с самым чистым воздухом. В исследовании приняли участие 73 страны.

Как сообщает портал Air Visual, эксперты крупнейшей международной природоохранной организации брали пробы воздуха и анализировали наличие в них микрочастиц пыли.

В рейтинге традиционно лидируют страны Северной Европы. Первое место досталось Исландии. Затем следуют Финляндия, Эстония, Швеция. Замыкает пятерку лидеров Австралия.

Россия оказалась на 16-м месте между Швейцарией и Люксембургом.

Самый грязный воздух в Бангладеше, где показатель почти в 20 раз превышает уровень стран-лидеров. Самая неблагоприятная обстановка наблюдается также в Индии и Пакистане.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.19

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