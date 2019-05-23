В России могут исчезнуть шесть видов животных

В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных. Об этом заявили во Всемирном фонде дикой природы.

По данным зоозащитников, исчезнуть могут сайгак, переднеазиатский леопард, кулик-лопатня, кречет, сахалинский осетр и калуга, передает ТАСС.

При этом в фонде отметили улучшение ситуации вокруг амурских тигров, их популяция выросла до 580 особей. Растет и число дальневосточных леопардов, впрочем, они по прежнему считаются вымирающим видом.

Ранее сообщалось, что из-за деятельности людей под угрозой исчезновения на Земле находятся около миллиона видов растений и животных. В настоящее время темпы угроз для фауны и флоры возрастают в сотни раз быстрее, чем за последние 10 млн лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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