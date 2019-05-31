российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 31 мая 2019, 16:12 мск

Новости Общество

В Госдуме предложили разделить пиво на «живое», «мертвое» и «суррогат»

Депутат Госдумы Сергей Иванов предлагает разделить пиво на «живое» и «мертвое» в зависимости от того, было оно пастеризовано или нет. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение нижней палаты парламента. Документ находится в базе законопроектов.

«Пиво, не прошедшее процесс пастеризации, называется «живое пиво». Пиво, прошедшее процесс пастеризации, называется «мертвое пиво». Напиток, произведенный по такой же или схожей технологии с добавлением и (или) использованием иных ингредиентов, чем указаны в статье 1 настоящего федерального закона, называется «пивной суррогат», – говорится в пояснительной записке к закону.

Парламентарий считает, что статус продукта – «живое пиво», «мертвое пиво» и «суррогат» – следует указывать в виде маркировок на таре и этикетках. Кроме того, Иванов предложил запретить рекламу пастеризованного пива и его суррогатов, так как эти продукты вредят здоровью. Реклама «живого» пива при этом, по его мнению, не должна запрещаться.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.05.19

В Академическом стартует летняя спартакиада для жителей. / Тюменская полиция реабилитировалась перед федеральным руководством за 2018 год. / Приставы достали должника по алиментам из могилы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Госдума

Жители столицы доведены до отчаяния: в Госдуме раскрыли суть скандалов с реновацией Москвы

«Политическое харакири»: глава Банка России расколола Госдуму

Госдума одобрила штрафы за распространение зарубежной прессы без разрешения

ЦБ готов раскрывать силовикам банковскую тайну

«Черные кредиторы» активизировались: Банк России потребовал полномочия по оперативной блокировке Интернет-сайтов

Набиуллина заявила о снижении стоимости ОСАГО

Доходы растут: федеральный бюджет преодолел 20-триллионный рубеж

Госдума отдаст Путину право решать о возобновлении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Политика, Россия, Госдума,

Новости партнеров