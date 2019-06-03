Стоимость сигарет в России хотят увеличить за счет экологического сбора

Производителей табачной продукции в России предложили обязать выплачивать экологический сбор. Он может превысить 5 рублей за пачку, пишут «Известия» со ссылкой на письмо, которое организация «Трезвая Россия» направила в Минприроды и Минздрав. Авторы обращения объясняют необходимость введения такой меры негативным воздействием потребления табачной продукции на экологию.

По данным издания, ежегодно во всем мире выпускается порядка 6 трлн сигарет, при этом в окружающую среду выбрасываются до 680 млн тонн мусора. Отмечается, что ежегодно сотни тысяч тонн окурков попадают в основном в воду. При этом сигаретные окурки относятся к классу токсичных отходов. В частности, при изготовлении сигаретного фильтра используется ацетат целлюлозы, который разлагается в течение 100 лет.

Авторы инициативы считают, что переработке таких отходов следует уделять особое внимание. В Минздраве изданию подтвердили, что ведомство не возражает против введения подобного налога, учитывая масштаб вреда, который наносят экологии курильщики. В ведомстве уточнили, что вопрос введения экосбора нужно проработать с Минприроды и Минфином.

По мнению исполнительного директора Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктора Зыкова, инициатива по введению экологического налога заслуживает поддержки, так как в отходах табачных изделий содержатся мышьяк, кадмий и толуол, которые могут негативно сказаться на здоровье людей и животных.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.06.19

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