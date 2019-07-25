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Четверг, 25 июля 2019, 14:59 мск

Новости Общество

Кадыров назначил охранником шестилетнего ребенка

www.instagram.com/kadyrov._95/

Глава Чечни Рамзан Кадыров взял в охранники шестилетнего мальчика Магомед-Эми Газиева. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Родители ребенка опубликовали в соцсетях ролик, в котором малыш признался, что хочет защищать главу Чечни. «Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку!» – отметил Кадыров в подписи к публикации.

Ребенку выдали обмундирование и амуницию. Кадыров уточнил, что принял мальчика на работу в должности командира. Малышу закупили игрушечное оружие и транспорт – детский автомобиль.

Кроме того, ребенку назначили куратора, исполнять обязанности которого будет помощник главы ЧР, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

Грозный, Служба информации РИА «Новый День»

Грозный. Другие новости 25.07.19

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