Кадыров назначил охранником шестилетнего ребенка

Глава Чечни Рамзан Кадыров взял в охранники шестилетнего мальчика Магомед-Эми Газиева. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Родители ребенка опубликовали в соцсетях ролик, в котором малыш признался, что хочет защищать главу Чечни. «Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку!» – отметил Кадыров в подписи к публикации.

Ребенку выдали обмундирование и амуницию. Кадыров уточнил, что принял мальчика на работу в должности командира. Малышу закупили игрушечное оружие и транспорт – детский автомобиль.

Кроме того, ребенку назначили куратора, исполнять обязанности которого будет помощник главы ЧР, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

Грозный, Служба информации РИА «Новый День»

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