В России пьяных правонарушителей хотят лечить принудительно

Российские суды могут получить право направлять на принудительное лечение тех, кто неоднократно совершал правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, а также распивал спиртное в неположенных местах, пишут "Известия" со ссылкой на документы правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Предлагается наделить суды правом обязать нарушителей пройти диагностику, профилактику или медицинскую либо социальную реабилитацию, пишет газета. На сегодняшний день такая практика применяется в отношении граждан, употреблявших наркотики. По данным издания, разработать соответствующие положения об изменении Кодекса об административных правонарушениях поручено министерствам внутренних дел и юстиции. Основные положения должны быть разработаны до конца календарной зимы, после чего поступят на согласование в Министерство здравоохранения.

Москва, Иван Гридин

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