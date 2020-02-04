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Вторник, 4 февраля 2020, 16:10 мск

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Школьников Узбекистана учат бороться с коронавирусом с помощью диктантов

В Узбекистане школьники пишут диктанты, в которых рассказывается о способах борьбы с коронавирусом нового типа. По мнению местных властей, так дети лучше запомнят, что нужно регулярно мыть руки.

В образовательных учреждениях Узбекистана началась неделя диктантов, сообщили в Министерстве образования республики. Текст диктанта рассказывает о способах передачи вируса и о том, какие меры нужно принять для защиты от заболевания.

«Через диктант мы хотим, чтобы дети запомнили о том, что нужно регулярно мыть руки с мылом, соблюдать правила личной гигиены», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

На 4 февраля в республике не зафиксировано заболевших коронавирусом нового типа. Тем временем, по последним данным, во всем мире жертвами новой пневмонии стали 427 человек. Число заболевших превысило 20 тысяч.

Ташкент, Служба информации РИА «Новый День»

Ташкент. Другие новости 04.02.20

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