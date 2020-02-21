Для российских дачников придумали новые штрафы

Минюст получил на рассмотрение от Совфеда предложения по редактированию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сенаторы предлагают штрафовать за произрастающий на личных участках граждан борщевик, сообщает РИА «Новости».

По мнению членов Совета Федерации, штраф должен варьироваться в пределах от двух до трех тысяч рублей для простых граждан. Должностных лиц предлагается карать штрафом в 5 тыс. – 10 тыс. рублей, ИП – на 7 тыс. – 12 тыс. рублей, юрлиц – на 20 тыс. – 30 тыс. рублей.

Так или иначе, обновленный КоАП вызывает больше вопросов, чем ответов. Так, например, рабочая группа попросила главу правительства Михаила Мишустина отложить на два месяца срок внесения нового КоАП в кабмин и Госдуму – на май 2020 года и июнь 2020 года соответственно.

Москва, Иван Гридин

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