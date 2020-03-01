Главный врач США призвал паникующую нацию прекратить скупать медицинские маски

Главный врач США, хирург Джером Адамс через свой Твиттер обратился к нации. Он попросил американцев прекратить скупать медицинские маски. Как сообщает CNN, пост в микроблоге – это своеобразный ответ на дефицит масок, образовавшийся в стране. Население паникует из-за коронавируса и формирует серьезный недостаток этого товара.

«Серьезно, люди, – начинается пост доктора Адамса. – Хватит покупать маски!"

Хирург в очередной раз напоминает: маски неэффективны в борьбе с коронавирусом. Зато их нехватка может серьезным образом помешать работе врачей, которые не смогут нормально работать и ухаживать за пациентами без них.

По мнению Адамса, лучшей профилактикой заболеваемости коронавирусом является мытьё рук и избегание мест большого скопления людей. Так же врач рекомендует поставить прививку от гриппа, чтобы не нагружать и без того занятых медиков ещё и проблемами этой болезни.

CNN отмечает, что ранее и Центры по профилактике заболеваний США, и вице-президент Майкл Пенс обращались к американцам с просьбой прекратить скупать медицинские маски. Однако к желаемому эффекту это не привело – американцы все равно делают по-своему. В результате в большинстве магазинов страны в субботу маски просто исчезли.

Доктор Уильям Шаффнер, профессор профилактической медицины в Медицинской школе Университета Вандербильта, сказал CNN, что стремление купить маски – это «психологическая вещь».

«Коронавирус приближается, и мы чувствуем себя довольно беспомощными, – сообщил он CNN. – Получая маски и надевая их, мы немного передвигаем локус контроля».

Вашингтон, Елена Васильева

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