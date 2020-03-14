В Кемеровской области подтверждены два случая заболевания коронавирусом

В Кемеровской области наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у двух пациентов. Об этом стало известно сегодня на заседании регионального межведомственного штаба, обеспечивающего реализацию мер по охране здоровья населения в условиях коронавирусной инфекции.

Как говорится в сообщении правительства Кемеровской области, оба пациента находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8, изолированы и получают все необходимое лечение.

В то же время еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке, его диагноз уточняется.

«Все медицинские учреждения Кузбасса приведены в режим готовности: разработан порядок приема пациентов с подозрением на коронавирус, проведены подготовительные мероприятия, имеется необходимое количество медикаментов и средств индивидуальной защиты», – заверяют региональные власти.

Как сообщал «Новый День», на 13 марта в России зафиксировано 45 случаев COVID-19. Из них 42 эпизода – это россияне, двое граждан Китая, один гражданин Италии.



Кемерово, Светлана Антонова

Кемерово. Другие новости 14.03.20

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